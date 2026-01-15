Ponte Paladini, ciclopedonale chiusa per lavori
In seguito all'incidente del marzo scorso. Transito a pedoni e biciclette sospeso dal 16 al 23 gennaio
Redazione Online
|1 ora fa
Sono stati programmati dalla Provincia di Piacenza i lavori di ripristino e messa in sicurezza definitiva della passerella ciclopedonale sul Ponte Paladini, lungo la Strada Provinciale n. 1 Tangenziale Sud-Ovest, nei territori comunali di Piacenza e Rottofreno.
L’intervento si è reso necessario a seguito dell’incidente avvenuto nel marzo 2025 quando un mezzo pesante che transitava sotto il viadotto aveva urtato l’infrastruttura ciclabile, danneggiandola e costringendo, per ragioni di sicurezza, a chiudere temporaneamente il percorso ciclopedonale.
Per consentire la realizzazione dei lavori in sicurezza, che prenderanno il via venerdì 16 gennaio, è stata disposta l'interruzione della circolazione di pedoni e ciclisti sulla passerella durante l'esecuzione del cantiere, dal 16 al 23 gennaio.
