Ponte Paladini, ciclopedonale chiusa per lavori

Sono stati programmati dalla Provincia di Piacenza i lavori di ripristino e messa in sicurezza definitiva della passerella ciclopedonale sul Ponte Paladini, lungo la Strada Provinciale n. 1 Tangenziale Sud-Ovest, nei territori comunali di Piacenza e Rottofreno.

L’intervento si è reso necessario a seguito dell’incidente avvenuto nel marzo 2025 quando un mezzo pesante che transitava sotto il viadotto aveva urtato l’infrastruttura ciclabile, danneggiandola e costringendo, per ragioni di sicurezza, a chiudere temporaneamente il percorso ciclopedonale.

Per consentire la realizzazione dei lavori in sicurezza, che prenderanno il via venerdì 16 gennaio, è stata disposta l'interruzione della circolazione di pedoni e ciclisti sulla passerella durante l'esecuzione del cantiere, dal 16 al 23 gennaio.