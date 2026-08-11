Ponte sul Grondana a Ferriere: riaperto al traffico a senso unico alternato

Il Servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che il ponte sul torrente Grondana, lungo la Strada Provinciale n. 50 del Mercatello nel comune di Ferriere, terminate le prove di carico con esito positivo, ha riaperto nel pomeriggio oggi, martedì 11 agosto, anche alla circolazione veicolare, in esercizio provvisorio, a senso unico alternato.

Dopo la riapertura al passaggio pedonale avvenuta lo scorso 5 agosto, il collegamento torna quindi ad essere percorribile anche dai veicoli, segnando un ulteriore passo avanti nell'ambito del complessivo intervento di manutenzione straordinaria che interessa il manufatto.

Un'infrastruttura strategica per Ferriere e l'alta Val Nure

Il ponte sul torrente Grondana riveste un ruolo particolarmente importante per il territorio: non soltanto collega diverse aree dell'Appennino piacentino, ma sorge nel cuore dell'abitato di Ferriere, mettendo in comunicazione due parti del paese, rappresentando dunque un'infrastruttura essenziale per la mobilità quotidiana di residenti, attività economiche e visitatori.

I lavori realizzati

Tra marzo e giugno 2026 la Provincia di Piacenza ha eseguito le opere preliminari necessarie alla sostituzione dell'impalcato, provvedendo allo spostamento dei sottoservizi interferenti e alla realizzazione delle spalle di sostegno sulle quali è stato successivamente varato il nuovo manufatto.

Queste attività hanno comportato limitazioni temporanee alla circolazione e, nelle fasi più delicate, l'interruzione del transito.

L'intervento è poi entrato nella sua fase più complessa, quella relativa alla demolizione e ricostruzione dell'impalcato. Per consentire l'esecuzione in sicurezza delle lavorazioni, nel maggio scorso il ponte è stato completamente chiuso al traffico.

Durante l'interruzione sono rimasti sempre disponibili i percorsi alternativi individuati dalla Provincia: attraverso la strada comunale e provinciale di Centenaro con collegamento alla SS 654 di Val Nure in località Bosconure, oppure dalla località Folli lungo la SS 654 mediante la strada comunale Casaldonato-Caserarso e la Strada Provinciale n. 50 del Mercatello.

I prossimi passaggi verso la riapertura definitiva

La riapertura a senso unico alternato consentirà il progressivo ritorno alla normalità, pur nell'ambito di un cantiere ancora operativo.

Nei prossimi mesi proseguiranno infatti le lavorazioni residue e i completamenti necessari per giungere alla piena riapertura del ponte a doppio senso di marcia, restituendo al territorio un'infrastruttura completamente rinnovata e adeguata agli standard di sicurezza richiesti.

Un investimento da circa un milione di euro

L'opera ha un valore complessivo di circa un milione di euro, finanziato con risorse ministeriali nell'ambito della misura "Ripartizione e utilizzo dei fondi per la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria per l'accessibilità delle aree interne", ricompresa nel Piano Nazionale Complementare (PNC) al PNRR - Fondi PNC Aree Interne, oltre che con fondi provinciali.

L'intervento era stato programmato nell'ambito delle risorse assegnate nel 2021 con annualità di esecuzione 2025.