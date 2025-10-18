"Portami i compiti già fatti o ti accoltello"

Un episodio di bullismo a sfondo anche discriminatorio arriva da un istituto superiore della città. A denunciarlo è la madre di un ragazzo di 14 anni, studente di una prima classe, che da circa un mese sarebbe oggetto di vessazioni da parte di un compagno più grande, ripetente, di origine marocchina. Il caso è stato segnalato dalla stessa vittima allo sportello antibullismo della scuola e denunciato alle forze dell’ordine. Secondo quanto ricostruito dalla famiglia, le condotte contestate comprenderebbero insulti, minacce, derisioni pubbliche e piccoli episodi di aggressione fisica. In alcune chat acquisite dai genitori - ora al vaglio degli investigatori - sarebbero presenti frasi come «dammi i compiti o domani mattina te li strappo» o «ti accoltello se non fai queste cose».