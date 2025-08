Potature alberi, oltre 1300. Quindici le strade interessate

Sono quindici le strade interessate dagli interventi di potatura di piante messi in programma dal Comune nel corso del 2025 e mesi a seguire. Si va da via Voghera a via Campesio, da via Guglielmo da Saliceto a via Emmanueli, da via Morigi a via Gadolini, da via Lanza a via Vitali, da via Pavia (tratto fra via Stradella e via Alessandria) al parcheggio del Polichirurgico, da via Radini Tedeschi a viale Sant’Ambrogio, da piazzale Genova-via Palmerio a via Maculani-via XXI Aprile (tratto parcheggio), a via Nasolini-via Dante.

L’elenco è nelle carte del bando di gara da 820mila euro (Iva inclusa) per la manutenzione straordinaria del verde nel 2025. E’ prevista la potatura di 1.333 alberature (v. “Libertà” del 24 luglio) poste per la maggior parte lungo i principali viali alberati cittadini, ma anche giardini pubblici, e aree verdi pertinenziali alle strutture scolastiche, ubicate in siti a traffico veicolare intenso e medio e avvengono anche a seguito di numerose segnalazioni da parte dei cittadini.

Il censimento di 13 mila esemplari arborei su un patrimonio stimato di 35 mila piante ha consentito di constatare la necessità di una manutenzione costante per garantire sicurezza sulle aree oggetto di intervento e un ulteriore monitoraggio del patrimonio arboreo. Sulle potature si cercherà di riprendere parte di quelle eseguite nel corso della stagione autunno-inverno 2021/2022. Al fine di rispettare un ciclo manutentivo il più possibile cadenzato per garantire una corretta gestione e monitoraggio del patrimonio arboreo, le operazioni verranno eseguite nel corso della stagione autunno-invernale 2025-2026.

La scelta delle vie dove avverranno le potature è stata definita a seguito del Piano del rischio delle alberature, dove l’indice è tale da richiedere attenzione su piante particolarmente sensibili o colpite e danneggiate. Non si andrà ad operare in aree sottoposte a vincolo e non risulta necessario rivolgere istanza alla Soprintendenza archeologica. I lavori vanno eseguiti in 14 mesi, fermo restando che la stagione delle potature va da metà novembre a metà marzo. L’appalto della manutenzione straordinaria del verde sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo sull’importo posto a base di gara.