Pre e post scuola, stanziati 30mila euro per gli animatori

La giunta ha approvato, nei giorni scorsi, lo stanziamento di 30mila euro - suddivisi nelle tre annualità 2025-2026-2027, per l’importo di 10 mila euro ciascuna - da destinare come contributo alle realtà che animano le attività di accoglienza pre e post scuola nelle primarie statali della città. Con la stessa delibera, sono stati confermati i criteri di organizzazione e funzionamento del progetto, cui l’Amministrazione comunale dà il proprio sostegno. La gestione diretta dei servizi nelle diverse sedi scolastiche è concordata tra le direzioni didattiche e le associazioni o cooperative sociali che hanno dato disponibilità a svolgere tale servizio, rapportandosi a loro volta con le famiglie per le modalità organizzative e di adesione degli alunni. Nell’anno scolastico 2024-’25 si sono registrate 603 iscrizioni in orario mattutino, prima dell’inizio delle lezioni, cui si aggiungono i 160 bambini che hanno fruito delle iniziative pomeridiane organizzate, all’interno del proprio plesso di riferimento, dopo il suono dell’ultima campanella della giornata.