“Preistorica”, a Travo la vita in un villaggio di seimila anni fa

È già tempo di “Preistorica”, di farsi un tuffo nel passato senza dover salire sulla macchina del tempo: sabato il parco archeologico di Travo ospiterà la nuova edizione del grande evento-ricostruzione storica, nel quale grandi e piccoli potranno immergersi - dalle 10 alle 18 - nella realtà di un villaggio neolitico di 6mila anni fa, attraverso attività sperimentali, visite guidate e laboratori.

Per tutta la giornata, il pubblico potrà passeggiare tra le capanne ricostruite e assistere alla rievocazione delle pratiche della vita preistorica, animate da archeologi in abiti preistorici: dalla scheggiatura della pietra alla realizzazione dell’arco per la caccia, dalla lavorazione del palco di cervo e dell’osso alla tessitura al telaio, dalla panificazione alla preparazione dei pigmenti naturali. Non mancheranno poi dimostrazioni speciali: alle ore 11.30 sarà possibile osservare la scheggiatura della pietra mentre alle ore 16 si terrà la dimostrazione dell’accensione del fuoco e dell’utilizzo di pietre per cuocere e macinare, seguita alle 16.30 da una nuova dimostrazione di scheggiatura di realizzazione di punte di freccia. Ampio spazio sarà riservato anche quest’anno ai laboratori didattici per bambini dai 6 anni in su, che si svolgeranno in diverse fasce orarie: attività di scavo archeologico simulato e lavorazione

dell’argilla (ore 10); arte preistorica e tessitura a telaio (ore 11); alle 12.30 la creazione di monili e la scheggiatura della pietra (ore 12.30); alle 15 di nuovo arte preistorica e lavorazione dell’argilla (ore 15); di nuovo la scheggiatura della pietra e lo scavo simulato (ore 16) e, infine, alle 17 si potrà sperimentare la tessitura e il tiro con l’arco. I laboratori sono a numero limitato e si consiglia la prenotazione scrivendo a info@ parcoarcheologicoditravo.it oppure telefonando al numero 340-1939057.