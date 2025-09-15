Prima campanella ma incertezze sugli insegnanti

Inizia oggi, 15 settembre 2025, la scuola per 35mila studenti piacentini, dai bambini della materna ai ragazzi delle superiori. Ma se le lezioni iniziano, il corpo insegnante non è ancora al completo. Fino a 48 ore fa erano ancora in corso le operazioni di reclutamento del personale docente, per la copertura delle ultime cattedre scoperte, tramite interpelli e "messe alla prova". Ed è assai probabile che le operazioni non siano ovunque concluse.

Si valuta che, su un organico di 4.200 insegnanti della provincia di Piacenza, ne resti da coprire ancora il 15-20 per cento, tenendo presente che in alcuni casi si è proceduto all’accantonamento di una quota di posti per i vincitori di concorso. Le cattedre derivanti dai concorsi in via di conclusione non sono ancora state assegnate. Le procedure, che si protrarranno almeno fino al 10 dicembre 2025, implicheranno un’assegnazione tardiva dei posti.