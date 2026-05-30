Prima la marcia, poi l'ambulanza nuova: 40 anni di Pubblica Val Vezzeno

Un’ambulanza nuova in arrivo, la sesta edizione della marcia tra boschi e colline di Gropparello alle porte e i preparativi per le celebrazioni del quarantesimo compleanno che corrono veloce. Si può definire un mese frenetico quello che aspetta la Pubblica assistenza Val Vezzeno, realtà associativa che può contare su una cinquantina di volontari e due dipendenti a servizio della comunità.

Il regalo più importante per i quarant’anni di attività è rappresentato proprio dall’ambulanza nuova di zecca che a breve approderà nel quartiere generale di piazza Roma. Un mezzo 4x4 fondamentale per raggiungere anche le località più lontane e percorrere in sicurezza tutti i tipi di percorsi indipendentemente da pioggia o neve. «Dopo la realizzazione della sede di proprietà - commenta il presidente Stefano Bozzini – avevamo la necessità di affrontare anche questo investimento che ci consente di sostituire un’ambulanza datata e di continuare a garantire un servizio efficiente e puntuale». La nuova ambulanza sarà inaugurata ufficialmente in occasione del quarantennale dell’associazione organizzato al castello di Gropparello domenica 21 giugno.

Manca invece pochissimo alla sesta edizione della marcia organizzata per raccogliere fondi a sostegno dell’associazione. In queste settimane i volontari si sono dati il cambio e tra un turno e l’altro hanno ripulito oltre venti chilometri di sentieri e tracciato i percorsi – come da tradizione – utilizzando i colori di uscita durante le emergenze. Ecco allora che chi parteciperà alla marcia del 2 giugno potrà scegliere tra il percorso verde da due chilometri (pensato in particolare per famiglie e genitori con passeggini), quello giallo da cinque, quello rosso da nove e il più lungo, di colore blu, da 13 chilometri.

«Un ringraziamento speciale per tutte le persone che ci stanno aiutando a realizzare un evento a cui teniamo particolarmente – commenta il vicepresidente della Pubblica Andrea Marchioni -. La marcia, infatti, non è solo un’occasione per riuscire a raccoglier fondi per l’associazione, ma permette di farci conoscere al di fuori del nostro comune, costruire relazioni e promuovere le bellezze del territorio». Casse aperte dalle 7.00 alle 10.30 di martedì 2 giugno. Partenza e arrivo al campo sportivo Ettore Rosso dove da mezzogiorno in avanti sarà possibile pranzare grazie alla collaborazione tra Pubblica e Promis Gruparel. Ampio l’elenco di attrazioni lungo i percorsi: dal castello di Gropparello a quello di Montechino, il passaggio nel paese delle fiabe dei Bersani, il ristoro musicale a firma di Maurizio Marchioni, la Chiesa Vecchia ai Gelati e il punto panoramico impreziosito dalla Big Bench gialloverde installata proprio l’anno scorso tra Castellana e Groppovisdomo.

Oltre alla marcia e al quarantennale l’attenzione della Pubblica è rivolta soprattutto alla ricerca di nuovi volontari: «Abbiamo bisogno di aiuto per continuare a rispondere presente a chiunque abbia bisogno – spiega Bozzini -. Dai neomaggiorenni ai pensionati, tutti possono contribuire a far crescere la nostra realtà». Una realtà fondamentale per tutto il territorio.