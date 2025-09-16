Pro loco unite contro il cancro, cena benefica e raccolta fondi

Questo venerdì, 19 settembre, diverse pro loco del piacentino uniscono le forze per aiutare la ricerca contro il cancro. Nella sede scout di via Parpanese a Castelsangiovanni ci sarà una cena benefica. Dalle 20 si potrà cenare in compagnia. Sarà un’occasione per raccogliere fondi, ma anche per raccontare cosa fa l’oncologia territoriale, cosa fa Amop e raccontare le storie di chi ha avuto esperienza diretta di cosa voglia dire umanità della cura. Tra gli ospiti ci sarà, ovviamente, l’oncologo Luigi Cavanna. A rimboccarsi le maniche saranno i padroni di casa, la Pro loco di Castello, insieme ai volontari di tante Pro loco amiche del territorio, sotto il cappello di Unpli. Ognuna porterà il meglio di sé. Alcune aziende private metteranno a disposizione i loro prodotti. La serata sarà allietata anche dalla musica di Radio Melody. Per partecipare 320 0203906 oppure 335 396562.