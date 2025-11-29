Proseguono i controlli interforze: identificate 74 persone con precedenti

Sono 205, di cui 74 con precedenti, le persone identificate nel corso dei servizi straordinari interforze di controllo del territorio, portati avanti dalla Questura di Piacenza. I controlli sono stati effettuati da mercoledì 26 a sabato 29 novembre: attenzionati una decina di esercizi commerciali, tra cui bar e negozi nella zona di via Colombo, Viale Dante Alighieri, via IV Novembre e zona Centro Storico. Ai controlli hanno preso parte una trentina di operatori, tra cui personale della questura di Piacenza, del Reparto prevenzione crimine della polizia di Stato, dei carabinieri e della polizia locale.