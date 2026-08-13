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Protesta in Val Trebbia a Ferragosto: «Connessione instabile, locali danneggiati»

Nel mirino il nuovo trasmettitore installato ad Artana da Lepida

Riccardo Freschi
|4 ore fa
Protesta in Val Trebbia a Ferragosto: «Connessione instabile, locali danneggiati»
1 MIN DI LETTURA
Rete internet intermittente e difficoltà nelle chiamate: in Alta Val Trebbia, soprattutto tra Vezimo, Artana e Zerba, tornano i disagi per residenti, turisti e attività. Nel mirino il nuovo trasmettitore installato ad Artana da Lepida con contributi dei Comuni di Zerba e Ottone. «Per un paio di giorni ha funzionato, poi il segnale è sparito», raccontano i residenti, preoccupati anche per le emergenze. Problemi segnalati anche da alberghi e ristoranti, che faticano a ricevere le telefonate dei clienti. Il sindaco di Zerba Gianni Lazzari assicura: «A breve il problema verrà risolto».
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