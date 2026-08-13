Protesta in Val Trebbia a Ferragosto: «Connessione instabile, locali danneggiati»

Rete internet intermittente e difficoltà nelle chiamate: in Alta Val Trebbia, soprattutto tra Vezimo, Artana e Zerba, tornano i disagi per residenti, turisti e attività. Nel mirino il nuovo trasmettitore installato ad Artana da Lepida con contributi dei Comuni di Zerba e Ottone. «Per un paio di giorni ha funzionato, poi il segnale è sparito», raccontano i residenti, preoccupati anche per le emergenze. Problemi segnalati anche da alberghi e ristoranti, che faticano a ricevere le telefonate dei clienti. Il sindaco di Zerba Gianni Lazzari assicura: «A breve il problema verrà risolto».