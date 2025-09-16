Provinciale di Carpaneto, lavori alla ciclabile: senso unico alternato

E stata accolta l’istanza per l'istituzione del senso unico alternato sulla provinciale 6 tra Mucinasso e Piacenza, per la realizzazione della pista ciclabile tra la frazione e il capoluogo. Lo rende noto la Provincia.

La limitazione alla viabilità sarà in vigore dalle 9 alle 17 di tutti i giorni lavorativi dal 17 settembre al 17 ottobre 2025.