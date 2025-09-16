Provinciale di Carpaneto, lavori alla ciclabile: senso unico alternato
Tra le 9 e le 17 dei giorni lavorativi dal 17 settembre al 17 ottobre, per la realizzazione della ciclabile tra Mucinasso e il centro abitato di Piacenza
|2 ore fa
Ciclabile mucinasso - Roccella
E stata accolta l’istanza per l'istituzione del senso unico alternato sulla provinciale 6 tra Mucinasso e Piacenza, per la realizzazione della pista ciclabile tra la frazione e il capoluogo. Lo rende noto la Provincia.
La limitazione alla viabilità sarà in vigore dalle 9 alle 17 di tutti i giorni lavorativi dal 17 settembre al 17 ottobre 2025.