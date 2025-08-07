Provinciale di Val d'Aveto, riapertura al traffico

Riapre venerdì 8 agosto dalle 14, a senso unico alternato, la provinciale 586R di Val d'Aveto chiusa nei pressi dello sbarramento della diga di Boschi, nel territorio di Ferriere.

Lo rende noto il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza. E' stata completata, infatti, una parte dei lavori per la messa in sicurezza del versante dissestato.

La strada verrà di nuovo chiusa al traffico - dal 25 agosto al 12 settembre (dal lunedì al venerdì tra le ore 7:30 e le ore 12:30 e tra le ore 14:00 e le ore 18:00) - per consentire il completamento delle opere avviate.

L’importo complessivo degli interventi svolti in questi mesi nel tratto interessato - che era stato chiuso nel marzo scorso per lo sviluppo di un importante fenomeno franoso che presenta diverse criticità ed aveva determinato la caduta di massi sul piano viabile - è pari a circa 400mila euro.

Avrà un importo complessivo pari a 300mila euro l’ulteriore intervento di consolidamento e messa in sicurezza del tracciato stradale già pianificato dal servizio Viabilità, che ringrazia sia le ditte esecutrici dei lavori, per l’impegno che ha consentito di ridurre al massimo i tempi dell'interruzione, sia l'utenza per gli inevitabili disagi già sopportati e per quelli che dovranno essere affrontati al fine di consentire il completamento delle opere programmate.