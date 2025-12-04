Psicologa molestata in via Bolzoni, denunciato un 35enne

Denunciato dalla Volante un cittadino di origini marocchine per il reato di molestie. Il fatto sarebbe accaduto nello scorso mese di novembre.

A riferirlo è proprio la Polizia di Stato di Piacenza che ha denunciato per molestie (art. 660 c.p.) l'uomo, autore di un’aggressione ai danni di una psicologa del Centro Tice in via Bolzoni, fatto riportato da Libertà nei giorni scorsi.

Il soggetto, in stato di alterazione dall’abuso di alcool, avrebbe provato ad aprire la portiera dell'auto al cui interno si trovava la donna, arrivando a bussare al veicolo, mandare baci, facendo versi con la lingua fino a leccare il finestrino, creando così una situazione tensiva e di paura nella vittima.

Dall’attività investigativa, grazie anche alle immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, è stato possibile identificare l’autore dei fatti, un cittadino del Marocco di 35 anni, in regola sul territorio nazionale, già conosciuto negli uffici della Questura e destinatario della misura di prevenzione dell’Avviso Orale.