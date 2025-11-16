Psicologia clinica e di comunità, giornata di formazione per professionisti

La psicologia clinica e di comunità torna protagonista con una giornata di formazione organizzata dall’Azienda Usl di Piacenza. L’iniziativa formativa rivolta a medici, psicologi e professionisti sanitari organizzata dal Programma aziendale di Psicologia clinica e di comunità (DSM-DP) si terrà giovedì 27 novembre alla sede di Confindustria (via IV Novembre 132) dalle 9 alle 17.

Ad aprire i lavori sarà Luca Brambatti, psicologo e responsabile scientifico dell’iniziativa, che modererà la giornata.

«Si tratta di un incontro periodico inserito nel programma aziendale di formazione – spiega Brambatti – ma rappresenta anche una bella occasione per un confronto vis à vis tra tutti i professionisti aziendali, per condividere buone prassi e indicazioni formative, anche nell’ottica di una maggiore integrazione e condivisione delle attività del coordinamento regionale. Sarà inoltre un momento prezioso per rinsaldare i rapporti di multiprofessionalità in azienda e con i medici di medicina generale».