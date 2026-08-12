Pubblico Passeggio, precipita dalle mura: giovane di 22 anni in gravi condizioni
Ancora da chiarire i contorni della vicenda: il giovane è finito in ospedale
Redazione Online
|7 ore fa
Ha compiuto un volo di circa tre metri, finendo nell'area verde sottostante di via IV Novembre. Questa mattina, mercoledì 12 agosto, intorno alle 8.30, un giovane di 22 anni è precipitato dalle mura lungo il Pubblico Passeggio, rimediando varie ferite. Sul posto è intervenuta l'automedica del 118, un'ambulanza della Croce Rossa e la polizia. Il giovane è stato trasportato al Pronto Soccorso: le sue condizioni sarebbero gravi. Ancora da chiarire i contorni della vicenda.