Pullman a Borgotrebbia, malumore dei residenti: «Abbandonati»

«Qui non c'è più niente, né bar, né pullman. Un paese morto». L'amaro commento di una residente di Borgotrebbia infastidita dalle modifiche sperimentali alla rete del trasporto pubblico urbano volute da amministrazione comunale di Piacenza, Seta e Tempi Agenzia- Modifiche che hanno creato malcontento diffuso in diversi abitanti della zona, soprattutto anziani.

Dall’avvio della riorganizzazione, infatti, risulterebbe più scomodo raggiungere il centro di Piacenza e rientrare verso casa in orari serali: «Il nuovo percorso penalizza tutti quanti, non solo gli anziani» rimarca un altro residente. «Prima andava bene, chi ha deciso questo cambio non ha mai preso il pullman. Altrimenti non si spiega» afferma la vicina di casa. A gettare benzina sul fuoco anche la scelta di eliminare le corse festive, sostituite dal servizio su prenotazione "tuobus" che non ha fatto breccia nei cuori dei più anziani: «Io dovrei scaricare l'app e prenotare un bus? - il commento sarcastico di un residente di Borgotrebbia -, allora tanto vale andare in taxi».