Punture di vespe al collo e al volto, paura per un 59enne

Grande paura oggi, nel primo pomeriggio, in località Monticello, nel comune di Gazzola, dove un uomo di 59 anni è rimasto vittima di più punture di imenottero, con tutta probabilità le comuni vespe, che hanno provocato un forte shock anafilattico per lo sfortunato protagonista della vicenda. Il 59enne è riuscito a lanciare l'allarme ma le punture, che lo hanno raggiunto al volto e al collo, hanno provocato gravi difficoltà respiratorie. Fortunatamente, il tempestivo intervento degli uomini della Pubblica Assistenza Valnure e del 118 ha evitato il peggio. Successivamente l'ambulanza ha trasportato l'uomo d'urgenza all'ospedale di Piacenza. Le sue condizioni sono serie, ma non è fortunatamente in pericolo di vita.