Quattordicenne senza patente fugge all'alt: multa di 10mila euro

Esce di scuola, inforca lo scooter dei genitori, senza avere la patente, carica un'amica e poi ingaggia un inseguimento a tutta birra con la Polizia locale che gli aveva intimato l'alt. Poteva avere conseguenze davvero molto serie la "bravata" di un ragazzino di soli 14 anni che non si è fermato all’alt degli agenti.

Lui, anziché fermarsi, ha iniziato ad accelerare per seminare la pattuglia mettendo a segno una sfilza di infrazioni che ora gli costeranno, o meglio costeranno ai genitori, poco meno di 10mila euro. A tanto ammonta il conto, salatissimo, che al termine della folle corsa la Polizia locale ha presentato al ragazzo e ai genitori, dopo averli convocati sul posto. Prima però si sono vissuti attimi concitati, con la pattuglia che inseguiva a distanza il ragazzo, e il 14enne che sfrecciava in mezzo al traffico sorpassando sulla destra, mancando una serie di precedenze e rischiando per due volte di farsi mettere sotto da un'auto e da un tir. La corsa è finita lungo la Via Emilia.