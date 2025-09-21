Liberta - Site logo
Quattordicenne senza patente fugge all'alt: multa di 10mila euro

Sullo scooter dei genitori carica un'amica e ingaggia un inseguimento con la Polizia locale rischiando di farsi investire da un'auto e da un tir

Mariangela Milani
|1 ora fa
Lo scooter guidato dal 14enne inseguito dalla Polizia locale di Castel San Giovanni
1 MIN DI LETTURA
Esce di scuola, inforca lo scooter dei genitori, senza avere la patente, carica un'amica e poi ingaggia un inseguimento a tutta birra con la Polizia locale che gli aveva intimato l'alt. Poteva avere conseguenze davvero molto serie la "bravata" di un ragazzino di soli 14 anni che non si è fermato all’alt degli agenti.
Lui, anziché fermarsi, ha iniziato ad accelerare per seminare la pattuglia mettendo a segno una sfilza di infrazioni che ora gli costeranno, o meglio costeranno ai genitori, poco meno di 10mila euro. A tanto ammonta il conto, salatissimo, che al termine della folle corsa la Polizia locale ha presentato al ragazzo e ai genitori, dopo averli convocati sul posto. Prima però si sono vissuti attimi concitati, con la pattuglia che inseguiva a distanza il ragazzo, e il 14enne che sfrecciava in mezzo al traffico sorpassando sulla destra, mancando una serie di precedenze e rischiando per due volte di farsi mettere sotto da un'auto e da un tir. La corsa è finita lungo la Via Emilia. 
Il 14enne in scooter ha rischiato anche di farsi investire da un tir

