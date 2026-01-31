Quattro offerte per la piscina di Castello, ora la parola alla Provincia

Sono quattro le ditte che si sono candidate a ristrutturare la piscina comunale di Castel San Giovanni. I sopralluoghi nella struttura lungo via Mulini erano stati 5, ma alla fine solo 4 hanno formalizzato un’offerta ufficiale. Ora tocca della Stazione Unica Appaltante della Provincia esaminare ogni proposta e valutare, secondo criteri prestabiliti, quale è la migliore, aggiudicando di conseguenza il corposo appalto. I lavori valgono oltre mezzo milione di euro a cui si sommano i costi “accessori”, vale a dire spese per la sicurezza, oneri tecnici e quant’altro per arrivare ai 740 mila euro che l’ente pubblico locale si era visto finanziare dall’Istituto per il credito sportivo. Fondi che serviranno a ridare dignità a un impianto dove i segni del tempo hanno lasciato tracce più che evidenti.