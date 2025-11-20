Quattrocentomila euro a chi gestirà i bagni pubblici

Aperto ufficialmente il bando da 400mila euro per il servizio di apertura, chiusura, pulizia e custodia di alcuni bagni pubblici a Piacenza. Si tratta dei servizi in piazzetta Pescheria e vicino alcune aree verdi come via Campesio, Bastione Sant’Agostino, via Degani e parco della Galleana.

La basa di gara è di circa 400.000 euro. Il servizio durerà dal primo gennaio 2026 al 30 giugno 2028. Per l’aggiudicazione si procederà con l’offerta economicamente più vantaggiosa, ma con il rispetto della clausola sociale.

Il vincitore della gara dovrà garantire il funzionamento continuo e regolare del tornello, gettoneria, riscuotere, effettuare lo svuotamento preventivo del fondo monete. “L’appaltatore - si legge nel bando - dovrà rendicontare all’Amministrazione gli importi riscossi e consentire eventuali verifiche amministrative e contabili. Il pagamento del canone dovuto all’appaltatore avverrà dietro presentazione di fattura mensile. Dalla fattura sarà detratto l’introito del mese derivante dalla riscossione delle tariffe utenti, come risultante dalla rendicontazione mensile debitamente approvata dall’Amministrazione".

Il servizio di custodia e di vigilanza non armata riguarderà solo i bagni del centro, con la presenza di un operatore durante l’apertura al mattino (dalle 7 alle 12) e al pomeriggio (dalle 14 alle 19). Il servizio di pulizia nelle altre sedi dovrà essere svolto dal lunedì alla domenica, giorni festivi compresi.