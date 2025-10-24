«Quel parcheggio è al buio ci vuole più illuminazione»

Un parcheggio tutto sommato comodo, strategico e gratuito, ma con un problema che ne limita l’utilizzo nelle ore serali: l’assenza quasi totale dell’illuminazione.

È quanto stanno segnalando in questi giorni alcuni commercianti e lavoratori che la cui attività gravita intorno al centro storico riguardo al parcheggio di via Benedettine, un’area demaniale che il Comune ha ottenuto in concessione ricavando 70 posti al servizio della città. L’intervento, realizzato nei mesi scorsi, aveva risposto a una precisa necessità e aveva suscitato apprezzamento: più parcheggi disponibili a ridosso del centro, soprattutto per chi lavora nei negozi e negli uffici della zona. Tuttavia, con il passare del tempo, è emerso un disagio sempre più evidente.

«Il parcheggio è comodissimo di giorno - spiega una commessa che lavora in via Cavour - ma la sera è un incubo. Quando finiamo il turno e andiamo a prendere la macchina, è tutto completamente buio. Ci guardiamo intorno con paura». Il problema è l’illuminazione assente o insufficiente. Nessun lampione, nessuna luce accesa dopo il tramonto.

«È un’area utile per il centro storico, ma servono luci - aggiunge un altro negoziante -. Basterebbero pochi punti luminosi per farci sentire più sicuri». La questione, oltre al disagio, tocca anche il tema della sicurezza. Di notte, infatti, il parcheggio resta isolato e deserto, con i rischi che questo comporta. «La sera preferiamo spostarci in altre zone o parcheggiare più lontano, ma illuminate - spiega una lavoratrice -. È un peccato, perché il parcheggio è ben fatto, ma così non ci si sente tranquilli».