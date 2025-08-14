«Quell'odore di morte ci sta soffocando: nessuno che intervenga?»

Il cadavere di un anziano pensionato morto per cause naturali in casa propria è stata trovato dai vigili del fuoco.

L’uomo, 75 anni, era deceduto da almeno tre giorni. Il triste episodio è avvenuto lunedì in una palazzina del quartiere Roma.

«Siamo stati noi a segnalare il possibile decesso a causa del cattivo odore - racconta uno dei residenti dello stabile dove è avvenuto il ritrovamento - . Per prima cosa, voglio dire che sono molto dispiaciuto per il mio vicino, che conoscevo da tempo. Ma la situazione nel frattempo si è fatta davvero difficile: i miei due bambini piccoli ieri sono stati molto male per tutto il giorno a causa del forte odore lasciato da quel povero corpo in decomposizione e ho dovuto portarli al pronto soccorso».

«Ho contattato Acer, Ausl e i carabinieri - prosegue il residente della palazzina -. Nessuno è intervenuto, ognuno scaricava sugli altri la responsabilità di un eventuale intervento di “bonifica”. Nel frattempo, ho provveduto personalmente a cospargere le scale del palazzo con ammoniaca più volte, ma purtroppo quell’odore tremendo continua a persistere».

«Probabilmente - ipotizza l’uomo - è dovuto al fatto che la salma è rimasta in casa per diversi giorni prima di essere trovata, e il caldo intenso di questi giorni non ha fatto che peggiorare la situazione».

«L’indifferenza degli enti pubblici - conclude amaramente l’inquilino - ci lascia pensare che dovremo aspettare che tutto si risolva da solo, con il passare dei giorni o magari delle settimane».