Raccolta differenziata in centro, il 30 incontro con i residenti

Le modalità e le novità della raccolta dei rifiuti - in previsione del passaggio degli informatori ambientali presso gli utenti dell'anello del centro storico, il cui inizio è previsto a fine mese - saranno il tema dell'incontro pubblico, promosso da Atersir Iren Ambiente e Comune e aperto a tuitti i cittadini di Piacenza, che si terrà martedì 30 settembre alle 20.45 presso il Padiglione Guidotti del Politecnico di Milano (ex macello, con entrata da via Scalabrini 113 oppure dall’ingresso dello Stradone Farnese) .

Distribuzione contenitori in viale Dante

Intanto prosegue nella zona di viale Dante la distribuzione dei nuovi contenitori per la raccolta domiciliare in ogni casa, nelle attività produttive e artigianali, in negozi e uffici. Gli addetti incaricati di Iren spiegano nel dettaglio il nuovo metodo di raccolta. Per ricevere informazioni relative esclusivamente alla raccolta differenziata e ritirare i contenitori, qualora gli informatori non abbiano trovato gli Utenti al domicilio, è stata prorogata di una settimana la presenza del Punto Ambiente temporaneo ubicato in via Damiani presso il parcheggio della Chiesa di Nostra Signora di Lourdes nelle seguenti date ed orari:

Lunedì 29 settembre 14.00/18.00

Giovedì 2 ottobre 9.00/13.00

Sabato 4 ottobre 9.00/13.00 - 14.00/18.00

Per informazioni e chiarimenti è a disposizione anche l’EcoSportello di via Pietro Cella 1/1-A (da lunedì a venerdì 8.30 - 13.30 e 14,30 - 17,30, sabato 08.30 - 12.30). Scaricando inoltre gratuitamente l’App Iren Ambiente su smartphone o tablet è possibile accedere a tutti i servizi ambientali del Comune.