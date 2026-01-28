Raccolta rifiuti, Atersir: «Obiettivo efficienza ed equità del servizio»
L'intervento in riferimento al completamento del modello di servizio e all’introduzione della tariffa corrispettiva puntuale (TCP) nel Comune di Piacenza
Redazione
|2 ore fa
«L’introduzione di un nuovo sistema di gestione del Servizio Rifiuti Urbani comporta cambiamenti oggettivi che, nelle prime fasi, possono generare situazioni particolari e anche qualche disagio. Si tratta di criticità che devono senza dubbio essere risolte, ma che non compromettono l’impianto complessivo del progetto, orientato a obiettivi strategici tra i quali una maggiore efficienza ed equità del servizio, l’incremento della raccolta differenziata e la sostenibilità ambientale».
È quanto sottolinea Atersir in riferimento al completamento del modello di servizio e all’introduzione della tariffa corrispettiva puntuale (TCP) nel Comune di Piacenza, entrata in vigore il 1° gennaio 2026.