Raccolta rifiuti, Pagani: «Da Soresi notizie false»

«Chiunque abbia un minimo di esperienza in organizzazioni che richiedono il confronto tra opinioni diverse capisce bene la differenza tra opposizione e sabotaggio. L’opposizione può essere a tratti molto aspra, sfociare nell’ostruzionismo o in cadute di stile, ma mai deve arrivare a produrre un danno all’ente al cui governo si partecipa. Questo principio evidentemente sfugge alla consigliera comunale Sara Soresi, di Fratelli d’Italia, che ha diffuso tramite la sua pagina Facebook delle notizie false sul tema della raccolta rifiuti e del ritiro nei cortili condominiali. La consigliera ha affermato che, se un condominio lo richiede, Iren è obbligata a entrare nei cortili condominiali per il ritiro dei bidoni dei rifiuti - la posizione di Caterina Pagani, consigliera comunale e capogruppo di Piacenza Oltre -. Non paga di cio’ la solerte consigliera ha anche fornito istruzioni sulle email da mandare per richiedere questo servizio ad Iren, al Comune di Piacenza e ad Artesir».

Per Pagani queste informazioni lanciate sui social non solo sono infondate ma «causano una moltitudine di email, che ingolfano e rallentano la risposta e la presa in carico delle richieste e delle segnalazioni legittime di altri cittadini in un momento particolarmente faticoso di partenza della nuova organizzazione del servizio».

«Quello che afferma la consigliera - continua Pagani - è infatti privo di fondamento: l’accesso in proprietà privata non costituisce un diritto automatico, né un obbligo generalizzato del gestore nell’attuale contratto di servizio, che comporta vincoli stringenti in termini di tracciabilità del conferimento, sicurezza degli operatori e organizzazione del servizio. L’eventuale ritiro in area privata può presentarsi come possibilità residuale in condizioni particolari, da valutarsi caso per caso sulla base di verifiche tecniche e organizzative, e non può essere certamente attivato attraverso autodichiarazioni o semplici segnalazioni via mail. Rappresentare il contrario significa fornire ai cittadini informazioni non corrette e alimentare aspettative che non trovano riscontro nelle regole vigenti».