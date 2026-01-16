La raccolta rifiuti ha acceso il dibattito: stasera a "Dillo alla Lupa"

Ha cambiato il modo di conferire i rifiuti e, soprattutto, ha acceso il dibattito in città. La nuova raccolta dei rifiuti introdotta a Piacenza dall’inizio del 2026 finirà sotto la lente della terza puntata di “Dillo alla lupa”, il format di approfondimento di Telelibertà condotto dai giornalisti Marcello Pollastri e Danilo Di Trani. L’appuntamento è per questo venerdì, 16 gennaio, alle 21 sul canale 76 del digitale terrestre e in streaming su www.liberta.it

Al centro della trasmissione la riorganizzazione dello smaltimento della spazzatura, un tema diventato rapidamente esplosivo tra polemiche, malumori e proteste diffuse. Sotto esame i bidoncini grigi dotati di microchip, consegnati a tutte le utenze per il rifiuto indifferenziato, e il nuovo sistema tariffario che manda in pensione la Tari. Una rivoluzione che, nelle intenzioni di Iren, punta su equità, controllo e sostenibilità, ma che per molti cittadini si traduce in difficoltà operative e timori sui costi.

La puntata si aprirà con un viaggio tra le voci della strada, attraverso interviste e testimonianze dirette. In studio interverrà Eleonora Poli, promotrice della raccolta firme che ha superato le tremila adesioni contro la riorganizzazione del servizio. Ampio spazio anche al confronto politico, con il vicesindaco di Piacenza Matteo Bongiorni, sostenitore del nuovo modello, e il sindaco di Fiorenzuola Romeo Gandolfi, più critico e prudente sugli effetti concreti della riforma.

Nel finale, l’intervista in studio all’amministratore delegato di Iren Ambiente, Eugenio Bertolini, chiamato a rispondere alle domande che molti cittadini si pongono: perché questo cambiamento? Cosa non funzionava nel modello precedente? Perché tanti disagi iniziali?