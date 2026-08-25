Radio Sound compie 50 anni e li festeggia con tre giorni di "Party"

Radio Sound festeggia i suoi primi cinquant'anni di vita con il grande evento che si terrà all'Arena Daturi da venerdì 28 a domenica 30 agosto. La musica la farà da padrone tutte e tre le sere, si parte venerdì con lo show Mighty Nineti dedicato agli anni '90 e 2000, sabato il clou con il concerto di Baby K e infine domenica con Lorenzo Salvetti vincitore di Amici, Martina CRV protagonista dell'Eurovision Song Contest e il Max Pezzali Tribute dei Cani Sciolti.

Ci saranno anche altri giovani musicisti sul palco, oltre a food truck e attività per tutta la famiglia. L'evento segnerà la ripresa della attività al Daturi ed era stato al centro delle polemiche da parte degli organizzatori dell'Alley Oop: l'Amministrazione ha ribadito quanto detto nelle scorse settimane e difeso la piena legittimità dell'allestimento del Radio Sound Party.