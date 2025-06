RadioTaxi, centralino fuori uso: cosa fare per prenotare

Per tutta la mattina del 5 giugno il centralino del RadioTaxi non funzionerà: a contattare la redazione di Libertà è il presidente William Mafezzoni.

«Purtroppo oggi abbiamo caricato molti utenti arrabbiati perché non sono riusciti a prenotare un'auto - spiega Mafezzoni - Stiamo cercando di risolvere il disagio il più velocemente possibile, comunicheremo il ritorno della linea non appena sarà attiva». Ed è lo stesso presidente della coop di taxisti che sta andando a Udine per acquistare una scheda nuova e riparare il guasto elettronico.

I taxi si possono prenotare solo tramite i telefoni a muro in stazione e in via Sopramuro, mentre le chiamate da telefoni privati non possono essere inoltrate.