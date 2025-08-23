Ragni, polvere, carenze igieniche: i Nas multano bar e supermercato

Un bar a Piacenza e un supermercato sui colli in provincia sono stati sanzionati per irregolarità dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Parma, che hanno condotto ispezioni igienico-sanitarie finalizzate a garantire il rispetto delle normative e la tutela della salute dei consumatori.

A Piacenza, l’ispezione effettuata presso un bar ha evidenziato alcune carenze igieniche: nel deposito alimenti è stata riscontrata la commistione tra confezioni di prodotti e materiale vario, nonché soluzioni di continuità nell’intonaco delle pareti. Criticità strutturali analoghe sono emerse anche nell’area bar e nella cucina, dove sono stati rinvenuti contenitori dei rifiuti privi di apertura automatica a pedale. Al titolare dell’attività è stata contestata una violazione amministrativa con sanzione pecuniaria di 1.000 euro.

Nella zona dei Colli Piacentini, un supermercato è stato sottoposto a controllo, che ha fatto emergere diffuse carenze igieniche in tutti i locali, caratterizzati dalla presenza di polvere e dalla formazione di ragnatele con aracnidi vivi e morti. Anche in questo caso, al legale responsabile è stata contestata una violazione amministrativa, con sanzione pecuniaria di 1.000 euro.

I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di prevenire irregolarità, garantire condizioni igienico-sanitarie adeguate e tutelare la salute dei cittadini.