Rapine a mano armata, viola i servizi sociali e viene arrestato
Operazione della Squadra mobile di Piacenza
Redazione Online
August 29, 2025|56 minuti fa
Polizia di Stato- © Libertà
Nella mattinata di mercoledì 27 agosto, la Squadra Mobile di Piacenza ha tratto in arresto per l’espiazione di una condanna definitiva per reati contro il patrimonio, un cinquantenne italiano, domiciliato a Piacenza.
L’uomo è stato condannato per una lunga serie di reati contro il patrimonio, specialmente rapine a mano armata in banca, commessi in passato nel Piacentino e nelle province limitrofe, in concorso con altri sodali.
Il condannato negli anni ha espiato gran parte della pena comminata, e si trovava in regime di affidamento in prova ai servizi sociali, ma l’Autorità Giudiziaria ha riscontrato violazioni nel rispetto delle prescrizioni, disponendo pertanto che il residuo di pena, pari a due anni, venisse scontato in carcere.
Rintracciato dagli investigatori, è stato arrestato e quindi portato in carcere.