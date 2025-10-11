Razzie di funghi e castagne, «ma i boschi sono privati»

Entrano, calpestano, frugano, sottraggono. Non importa se i boschi sono proprietà privata: durante la stagione di funghi e castagne, si moltiplicano gli episodi di residenti che denunciano incursioni non autorizzate. Quest’anno, con il boom dei porcini spuntati ad ogni quota, «siamo stati invasi da una moltitudine di cercatori di funghi, erano come le cavallette - racconta Sandro Rossi dalla frazione bobbiese di Dezza - Si inoltrano nei boschi ignorando volutamente che la proprietà privata non si può violare. E a noi proprietari non resta che pulire il bosco dai rifiuti lasciati in giro, oltre che pagare il reddito domenicale e agrario su 750 pertiche di terreno».

Caso diverso e universale quello delle castagne, che come le nocciole sono un frutto: la raccolta deve essere autorizzata, altrimenti si potrebbe configurare il reato di furto procedibile a querela del proprietario. Che sia furbizia o ignoranza delle leggi, il permesso lo chiedono in pochissimi.