Recidivo in scooter senza patente: 6mila euro di multa

Gli agenti della Polizia locale hanno fermato un 50enne residente in Valtidone. Lo scooter è stato sequestrato

Mariangela Milani
|1 ora fa
Recidivo in scooter senza patente: 6mila euro di multa
1 MIN DI LETTURA
Si muoveva in scooter tra la Valtidone e Piacenza, senza però aver mai conseguito la patente. Gli agenti della Polizia locale hanno fermato un 50enne residente in Valtidone che, pur essendo privo di patente, si muoveva tranquillamente a bordo di uno scooter. La scorsa estate era già stato fermato, ma evidentemente questo non è bastato a farlo desistere. Stavolta la Polizia locale  lo ha denunciato a piede libero, e gli ha rifilato una multa da 6mila euro. Lo scooter, ovviamente, è stato sequestrato.

