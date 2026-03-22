Referendum, affluenza ore 12: Piacenza al 18,76%, meglio dell’Italia ma indietro in regione

Si vota oggi per il referendum costituzionale confermativo sulla riforma della giustizia, e le prime ore di apertura dei seggi iniziano a delineare il quadro della partecipazione: la provincia di Piacenza parte con un’affluenza superiore alla media nazionale, ma resta indietro rispetto al resto dell’Emilia-Romagna.

Secondo la prima rilevazione ufficiale del Ministero dell’Interno, alle ore 12 di domenica 22 marzo l’affluenza al voto in provincia di Piacenza si attesta al 18,76% degli aventi diritto.

Un dato che supera in modo netto la media nazionale, ferma intorno al 15%, confermando una partecipazione iniziale più vivace sul territorio piacentino rispetto al resto del Paese.

Il confronto con il contesto regionale racconta però una realtà più articolata. L’Emilia-Romagna si conferma infatti tra le regioni con la più alta partecipazione al voto, con una media del 19,48%. In questo scenario, Piacenza si colloca nella parte bassa della classifica regionale.

Secondo i dati del Ministero dell’Interno, infatti, la provincia risulta tra quelle dove si è votato meno nella regione: fanno registrare percentuali inferiori soltanto Rimini (17,5%) e Parma (18,15%).

Ricordiamo che le urne saranno aperte fino alle 23 di stasera e domani, lunedì: dalle 7 alle 15. Dopo la chiusura dei seggi di lunedì alle ore 15 inizierà lo scrutinio.