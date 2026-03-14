Patente già ritirata, 13 auto senza assicurazione, 118 senza revisione

La polizia locale dell’Unione Valnure Valchero e Pontenure ha reso noto il bilancio dell’attività preventiva degli ultimi periodi, che ha permesso di rilevare diverse situazioni legate alla circolazione stradale e al controllo del territorio. Tra queste il controllo ai conducenti di due autovetture che circolavano nonostante la patente di guida fosse stata ritirata e quindi senza averne titolo.

Nel primo caso il guidatore circolava con patente già ritirata e risultava essere stato sanzionato per lo stesso comportamento già tre volte in passato da altre Forze di Polizia. Per tale motivo è stata trasmessa informativa all’Autorità Giudiziaria e il veicolo è stato sottoposto a sequestro finalizzato alla successiva confisca.

Nel secondo caso il conducente veniva fermato per la seconda volta in meno di due anni dalle pattuglie della polizia locale mentre circolava con patente già ritirata in precedenza. Anche in questo caso è stata trasmessa informativa all’Autorità Giudiziaria e il mezzo è stato posto sotto sequestro per la successiva confisca.

L’attività di controllo sulla circolazione stradale ha inoltre portato al ritiro di due patenti di guida appartenenti a cittadini stranieri che non avevano provveduto alla conversione nei termini previsti dalla normativa.

Un’ulteriore patente è stata ritirata per guida in stato di ebbrezza al conducente di un ciclomotore rimasto coinvolto in un sinistro stradale: dagli accertamenti è emerso un tasso alcolemico superiore di quattro volte al limite consentito. Una situazione che dimostra quanto sia fondamentale mettersi alla guida in condizioni psicofisiche adeguate, nel rispetto della propria sicurezza e di quella degli altri utenti della strada.

L’attività di controllo ha riguardato anche casi in cui conducenti, dopo aver danneggiato infrastrutture pubbliche, si sono allontanati senza fermarsi. In due episodi distinti la polizia locale, a seguito di specifiche attività di accertamento, è riuscita a identificare i conducenti di un’autovettura e di un autoarticolato che, dopo aver causato danni alle infrastrutture, si erano allontanati senza fermarsi, provocando danni complessivi per circa 5.500 euro.

Dai controlli emerge anche un altro aspetto significativo. In alcuni casi la situazione economica o sociale di alcuni conducenti li porta comunque a mettersi alla guida pur non avendo i requisiti necessari per farlo. Sono stati infatti fermati 13 conducenti che circolavano senza la prescritta copertura assicurativa del veicolo, con conseguente sequestro amministrativo dei mezzi.

Nel corso delle verifiche sono stati inoltre individuati 118 veicoli che circolavano senza aver effettuato la revisione periodica prevista dalla legge.