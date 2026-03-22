Referendum, affluenza ore 19: Piacenza al 43%, meglio dell’Italia ma ultima in regione
Il voto per la riforma della giustizia: urne aperte fino alle 23 di stasera e domani dalle 7 alle 15
Redazione Online
|6 ore fa
Le operazioni di voto in un seggio di Piacenza - © Libertà/Mauro Del Papa
Sale l’affluenza con il passare delle ore e il dato delle 19 conferma una partecipazione significativa al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Anche Piacenza segue il trend, mantenendosi sopra la media nazionale ma restando indietro rispetto al resto dell’Emilia-Romagna.
Secondo i dati ufficiali del Ministero dell’Interno, alle ore 19 di domenica 22 marzo l’affluenza al voto in provincia di Piacenza ha raggiunto il 43,01% degli aventi diritto.
Un dato superiore alla media nazionale, che si attesta al 38,90%, confermando una partecipazione più sostenuta sul territorio piacentino rispetto al resto del Paese.
Il confronto con il contesto regionale evidenzia però come l’Emilia-Romagna continui a essere tra le aree più partecipative, con un’affluenza media del 46,29%. In questo quadro, Piacenza si colloca ancora nella parte bassa della classifica regionale.
Nel dettaglio, la provincia risulta ultima in regione dove la media dei votanti alle ore 19 ha raggiunto il 46,29%. In testa Bologna con il 49,24%.
Le urne resteranno aperte fino alle 23 di oggi e domani, lunedì, dalle 7 alle 15. Al termine delle operazioni di voto prenderà il via lo scrutinio.