Riaperto a doppio senso di marcia il ponte sullo Stirone a Scipione

Il ponte sullo Stirone a Scipione di Salsomaggiore Terme - al confine con il territorio di Alseno - è nuovamente aperto al traffico in entrambe le corsie di marcia da martedì 15 luglio, in seguito a un consistente intervento di messa in sicurezza per un importo complessivo di 620mila euro.

L’intervento, nel dettaglio, ha riguardato il consolidamento dell’impalcato e l’adeguamento delle barriere di sicurezza a bordo ponte. Mentre negli ultimi giorni, dopo le prove di carico, è stata realizzata la pavimentazione e la realizzazione della segnaletica orizzontale.