Ricognizione dall’alto impiegato un elicottero arrivato in città da Forlì

Un elicottero dei carabinieri nella mattinata di ieri ha sorvolato la città di Piacenza per effettuare una ricognizione su alcune zone del centro urbano e del territorio provinciale. Si trattava di un elicottero del XIII NEC di Forlì (Tredicesimo nucleo elicotteristi).

Il velivolo, proveniente proprio da Forlì , è atterrato nei pressi del campo giochi di Borgotrebbia, per poi ripartire in volo con l’obiettivo di monitorare dall’alto diverse aree sensibili della città.

Si intensificano i controlli sul territorio da parte dei carabinieri. Nei giorni scorsi, infatti, erano già stati effettuati controlli straordinari a Piacenza anche da parte delle squadre S.I.O. (Sezione intervento operativo), in un’operazione disposta dal comando generale dell’Arma dei carabinieri. La pianificazione è stata coordinata dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto.

Durante il servizio di sabato scorso, mirato al contrasto dello spaccio nelle aree urbane più a rischio, i militari sono intervenuti nella zona della stazione autobus di via dei Pisoni, come riportato in un nostro articolo a parte.