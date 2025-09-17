Wednesday, September 17

Rientrato l'allarme Dengue/Chikungunya per la zona di via Negrotti

Redazione Online
Il Comune di Piacenza ha ricevuto, dall'Azienda Usl, la comunicazione di esito negativo degli esami di laboratorio relativi al potenziale caso di virus Dengue/Chikungunya  per una persona residente in via Negrotti. E' stata pertanto disposta la revoca della disinfestazione straordinaria urgente contro la zanzara tigre - portatrice del virus - che era stata avviata nella zona come previsto dalle procedure di emergenza.
Resta valido, in virtù degli interventi già effettuati, l'invito alla massima precauzione per gli abitanti del quartiere, procedendo al lavaggio accurato di giochi, arredi, indumenti e materiale esposto all'esterno.
Si ricorda inoltre l'importanza della collaborazione da parte di tutti i cittadini, evitando la formazione di ristagni d’acqua nei propri spazi verdi e cortilizi e ad effettuando regolari trattamenti larvicidi nelle caditoie, con i prodotti disponibili in farmacia.

