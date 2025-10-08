Rifare gli spogliatoi per la serie D, Nibbiano Nibbiano punta a 1,3 milioni Pnrr

L’impianto sportivo di Nibbiano punta a diventare un impianto adatto ad ospitare la serie D. Per farlo punta a ottenere un milione e 300mila euro di fondi europei, Pnrr, con cui abbattere e ricostruire gli spogliatoi. Così spera l’amministrazione comunale che ha candidato il progetto, redatto a suo tempo da tecnici del Coni, ad un bando con cui punta a portare a casa oltre un milione di euro. Fondi che, se concessi, consentiranno di abbattere i vecchi spogliatoi, che vantano circa quattro decenni di vita, per ricostruirne ex novo altri completamente a norma. Ricostruiti cioè secondo tutte le moderne prescrizioni che li renderebbero adatti anche ad ospitare partite di serie D. Attualmente la squadra padrona di casa, Nibbiano & Valtidone milita in eccellenza. L’impianto viene utilizzato saltuariamente anche dagli amatori.