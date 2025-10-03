Rifiuti ingombranti e inseguimento: multa per un 40enne a Castello

Prima tenta di gettare un materasso nei bidoni dell'immondizia. Vistosi scoperto da una pattuglia della Polizia locale ci ripensa. Ricarica il materasso nel baule e poi tenta di seminare gli agenti, viaggiando in mezzo al traffico di Castelsangiovanni con un pezzo di materasso a penzoloni. L'episodio ha i contorni di una farsa ma è accaduto davvero in pieno giorno a Castelsangiovanni. Protagonista un 40enne nordafricano che ha tentato di liberarsi di un materasso lungo via Mulini. Gli è andata male. Una pattuglia della Polizia locale passava proprio in quel momento. Da lì è partito un tentativo di seminare gli agenti che è però finito male. Al termine dell'inseguimento l'incauto 40enne è stato multato con 150 euro e il fermo dell'auto per carico sporgente.