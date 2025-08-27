Riglio intasato dai rami: a Muradolo parte la rimozione

Da lunedì scorso, lungo il torrente Riglio a Muradolo di Caorso, c’è un escavatore cingolato che sta liberando il letto del corso d’acqua da ramaglie e materiale vegetale che si è accumulato, portato dalle correnti degli eventi alluvionali della scorsa stagione invernale e primaverile.

L’attività di rimozione di materiale in alveo rientra in un più ampio intervento, dal valore complessivo di 400mila euro, che interessa non solo il Riglio, nel suo corso d’acqua, ma in modo più incisivo il torrente Arda a Cortemaggiore. I lavori, in capo all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, sono stati affidati lo scorso maggio all’impresa Granelli di Salsomaggiore e nel comune magiostrino sono già stati avviati da qualche settimana. Dopo la pausa ferragostana, riprenderanno la prossima settimana.

Una squadra di operai dell’azienda è intanto attualmente impegnata lungo il Riglio, nella frazione di Caorso, con mezzi visibili anche dalla strada provinciale. Stanno operando per ripristinare il regolare deflusso delle acque del torrente, a tutela della pubblica incolumità.