Rinnovo pass Ztl, l'attesa infinita: «Poco personale, pratiche inevase»

Telefonate che cadono dopo minuti d’attesa, email senza risposta e permessi Ztl in scadenza. È il disservizio che molti piacentini stanno affrontando negli ultimi giorni, tentando di contattare lo sportello Ztl del Comune di Piacenza, gestito da Global Parking Solutions (Gps), la stessa società responsabile delle strisce blu e coinvolta nel contenzioso con Palazzo Mercanti per il parcheggio interrato di piazza Cittadella.

«Ho chiamato tre volte, ma la linea cade sempre», racconta un piacentino. «Ho provato a chiamare tre volte, mi risponde una voce registrata e poi cade la linea», racconta un piacentino. «Neppure alle mail rispondono, e devo rinnovare il permesso che scade a breve, mi servono alcune informazioni. Al telefono, dopo otto tentativi di chiamata, un’operatrice mi ha detto che ci sono oltre duecento email in coda, in attesa di risposta», aggiunge un’altra residente.

All’interno dell’ufficio di via Beverora la situazione sarebbe complicata da assenze non sostituite e da una carenza di personale. Gli addetti sono solitamente tre, ma uno sarebbe prossimo alle dimissioni. Risultato: decine di pratiche ferme, con tempi di risposta che si allungano di giorno in giorno.

Il disservizio si intreccia con una situazione più ampia che coinvolge tutto il personale di Global Parking Solutions impiegato a Piacenza per i servizi di sosta nelle strisce blu e rimozione forzata. Il sindacato Filcams Cgil ha chiesto all’amministrazione comunale di inserire, nella prossima procedura di affidamento della gestione dei parcheggi a pagamento, una clausola sociale che garantisca il diritto di precedenza all’assunzione per i lavoratori oggi in forza a Gps. Una misura considerata necessaria per tutelare occupazione e continuità dei servizi, nel caso – sempre più probabile – di rescissione del contratto tra Comune e società.



