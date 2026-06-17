Riparte la stazione di Piacenza sud dopo l'incidente di lunedì

Un mezzo pesante nel pomeriggio del 15 giugno aveva urtato una pensilina, causando danni ingenti all'infrastruttura del casello autostradale di Piacenza sud.

A mezzanotte - al termine dei lavori di ripristino - sulla A1 Milano-Napoli è stata riaperta la stazione di Piacenza Sud, chiusa nel pomeriggio di lunedì 15 giugno in uscita da entrambe le provenienze, Milano e Bologna, a seguito dell'urto di un mezzo pesante contro una pensilina di stazione. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita.

Le attività di ispezione, seguite dai lavori di prima fase, sono state completate in circa 24 ore. Nel dettaglio le squadre di Autostrade per l'Italia hanno portato a termine gli interventi necessari per la riattivazione degli impianti di esazione, sia della pista che della dotazione impiantistica, e per il ripristino della pensilina, entrambi danneggiati dall’impatto del mezzo.

La stazione è attualmente aperta in entrata e in uscita in entrambe le direzioni, non si segnalano disagi alla circolazione.