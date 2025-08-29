Friday, August 29

Rivergaro-Cernusca, una casa in vendita quasi ogni chilometro

Tra gli annunci anche quello di un ristorante albergo. Per la Statale 45 nominato un nuovo commissario: è Nicola Prisco

Elisa Malacalza
Elisa Malacalza
|2 ore fa
Rivergaro-Cernusca, una casa in vendita quasi ogni chilometro
1 MIN DI LETTURA
Sono aumentati - impossibile non notarlo - i cartelli con la scritta “Vendesi” lungo la Statale 45 tra Rivergaro e Cernusca, alle porte di Perino. Per lo più sono cottage in sasso costruiti come seconde case con camino e giardino negli anni della grande villeggiatura anni Settanta. Per altri, sono le case dei nonni ormai diroccate e altri ancora ci vivono, tra il fiume e questi undici chilometri di strada da rifare tra Cernusca e Bellaria di Rivergaro. Non ci sono solo i cartelli fluorescenti con numeri di telefono per possibili acquirenti, ma ci sono anche gli annunci online, tra i quali spunta pure la vendita di un ristorante- albergo sulla strada, a Cernusca, per il valore stracciato di poco più di 200mila euro. Le ragioni possono essere tante, ma lo start dei lavori della variante di strada fissato nel 2026, tra espropri e cantieri previsti per almeno cinque anni, sembra aver pesato non poco nella scelta.
Alcune delle case in vendita
Gli articoli più letti della settimana