Rivergaro, la scuola del futuro si decide insieme alle famiglie

Come sarà la “scuola di domani” a Rivergaro? Che struttura e quali servizi potrebbe avere il nuovo polo scolastico che è uno degli obiettivi a lungo termine del mandato amministrativo? Si parte prima di tutto dall’analisi dei bisogni: per questo motivo è partito un nuovo questionario online dedicato alle famiglie del territorio di Rivergaro e Niviano. Si potrà partecipare fino al 17 novembre.

Il questionario si trova direttamente nell’home page del sito del Comune di Rivergaro, cliccando sull’apposito link: basta compilare le risposte sul form online e poi schiacciare invio. Si tratta della prima iniziativa partecipativa legata al futuro delle scuole locali, per costruire con la comunità una visione condivisa del nuovo polo per gli studenti, più attento ai bisogni di ragazzi, genitori e insegnanti. Attraverso la compilazione del questionario – che richiede solo pochi minuti – sarà possibile esprimere un parere su diversi aspetti legati alla vita scolastica e alla qualità degli ambienti educativi. L’indagine punta a raccogliere dati e suggerimenti su quattro ambiti principali: lo stato attuale e la qualità degli spazi scolastici; l’importanza attribuita ai vari aspetti della vita a scuola; la possibilità di aprire gli edifici a iniziative extrascolastiche rivolte a famiglie, bambini e ragazzi e infine le motivazioni che orientano le famiglie nella scelta della scuola.