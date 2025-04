Rivergaro, pIscina coperta pronta ma intesa da rivedere

La piscina coperta di Rivergaro è pronta: lavori conclusi, collaudi effettuati. Manca solo un gestore per l’apertura al pubblico, forse individuabile già da maggio. Intanto, il Comune si affiderà a un legale per rivedere l’accordo di programma del 2006 con River Residence, documento alla base della nuova piscina, della futura palestra di Niviano e di una possibile area residenziale lungo il Trebbia a Rivergaro. Dopo quasi vent’anni, serve un aggiornamento per ridefinire tempi e modalità delle opere pubbliche.

La questione è emersa in consiglio comunale, con 9mila euro messi a bilancio per le spese legali. Nessun contenzioso all’orizzonte, precisa il sindaco Andrea Gatti. «Vogliamo chiarire i punti dell’accordo, che coinvolge anche Provincia e Comune di Gossolengo» dice Gatti. L’obiettivo è definire meglio tempi e gestione: i primi sei anni della piscina spettano a River Residence, che sta valutando offerte di alcune società. Meno certa, invece, la realizzazione dell’area residenziale in zona River Park. Il Comune punta soprattutto sulla palestra di Niviano e su un nuovo accordo vantaggioso per la comunità.