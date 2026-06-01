Rogo nei contatori della luce, cinque persone evacuate
L'incendio, domato dai vigili del fuoco, è avvenuto nella notte in via Gregorio X a Piacenza
Redazione Online
|2 ore fa
Incendio dei contatori Enel in un abitazione di via Gregorio X a Piacenza. Il rogo, che ha distrutto le apparecchiature, è divampato poco dopo la mezzanotte tra domenica 31 maggio e lunedì 1 giugno. Cinque persone sono state evacuate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con autopompa e autoscala, oltre alle ambulanze della Croce rossa e della pubblica assistenza di San Giorgio.
Presenti anche la polizia e il personale Enel per il ripristino dei contatori.
Presenti anche la polizia e il personale Enel per il ripristino dei contatori.
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