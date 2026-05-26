Caldo anomalo sul Piacentino: attesi fino a 35 gradi, poi rischio temporali e grandine

Sono giornate davvero eccezionali sul fronte climatico per l’Europa occidentale e parte di quella centrale, dove un potente campo di alta pressione di matrice subtropicale sta alimentando un’ondata di caldo insolita per estensione, durata e intensità, soprattutto considerando il periodo dell’anno.

Anche il territorio piacentino non fa eccezione. Da almeno un paio di giorni le temperature si stanno mantenendo ben oltre le medie stagionali, con valori superiori anche di 8-10 gradi rispetto alla norma di fine maggio.

L’apice dell’ondata di calore è atteso per domani, mercoledì 27 maggio, quando in Pianura Padana si potranno raggiungere temperature comprese tra i 34 e i 35 gradi.

«Domani sarà la giornata più calda della settimana» conferma Silvio Scattaglia, esperto di Meteo Val Nure.

«Da giovedì – spiega – le temperature inizieranno a calare leggermente, ma resteranno comunque superiori alle medie stagionali di fine maggio».

Secondo le previsioni, tra giovedì e venerdì potrebbero svilupparsi temporali localizzati, soprattutto sulle aree montane del territorio piacentino.

Fenomeni che, sottolinea Scattaglia, saranno difficili da prevedere con precisione ma che meritano attenzione: «Le temperature elevate, unite all’arrivo dei temporali, potrebbero favorire anche grandinate intense».