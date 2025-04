Roncaglia contro il trasferimento del suo farmacista: «Non toccateci Antonello»

«Non toccateci il nostro doc». Tutta Roncaglia si è trovata davanti alla farmacia della frazione: sono tanti i cittadini presenti, ma la voce è una sola ed è quella che dice no al trasferimento dello storico farmacista Antonello Pellegrino, da vent’anni dietro il banco dell’attività al civico 182. L’amministratore delegato e il presidente delle farmacie comunali Paola Cavalieri e Giovanni Piazza con l’avvocata e componente del cda Wally Salvagnini parlano di un «trasferimento nell’ambito di un programma aziendale in cui si è reputata la necessità di cambiare le cose».

«Questa decisione è stata accettata di buon grado dal dottor Pellegrino e il fatto che lui venga spostato non vuol dire che la farmacia non ci sarà più - sottolinea Cavalieri - anzi il dottor Pellegrino verrà un giorno o due a settimana qui».

Da parte sua Pellegrino ha spiegato: «Se devo parlare come cittadino mi sento parte di questa comunità e il fatto che siate qui dimostra che ho fatto bene il mio lavoro - ha sottolineato rivolgendosi ai presenti - da dipendente ho sentito il dovere di assecondare questa richiesta che è stata frutto di un percorso e ho accettato questo nuovo incarico».

«Qui il vero presidio non è la farmacia, è il dottor Pellegrino - fa presente una residente - c’è sempre stato, si è sempre reso disponibile. Perché togliercelo? Non ha senso».. E sono in tanti a pensarla così.